Київ та 16 регіонів перебувають у «жовтій» зоні карантину – МОЗ

Станом на 11 травня Київ та 16 областей віднесені до жовтої зони епіднебезпеки, у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки перебувають вісім областей. Перевищення рівня госпіталізацій хворих на коронавірусну інфекцію не зафіксовано в жодній з областей.

Як передає Укрінформ, відповідні дані опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки перебувають вісім областей - Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Тернопільська, Черкаська.

У жовтій зоні, згідно з даними МОЗ, перебувають Київ та 16 регіонів.

Станом на 10 травня показник госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу вище за визначений у 60 на 100 тис. населення не зафіксовано в жодному регіоні.

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У Києві рівень госпіталізацій станом на 10 травня становив 29,3. Зайнятість ліжок із киснем у Києві при визначеному показнику 65% становить 34,7%.

За даними МОЗ, станом на 10 травня в жодному регіоні не перевищений показник завантаженості ліжок із киснем.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів схвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 червня, встановлено 4 рівні епіднебезпеки та показники їх визначення.

Зелений рівень дозволяє переглянути підходи до протиепідемічних обмежень у бік пом’якшення. Він встановлюється одночасно на всій території України, якщо: 1) захворюваність на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів менше 50% епідемічного порогу; 2) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – менше 5%.

Жовтий рівень діє як базовий на рівні всієї країни. Встановлюється на рівні регіонів.

Помаранчевий - попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів. Встановлюється на рівні регіонів, якщо перевищено хоча б один показник: захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідемічний поріг; завантаженість ліжок,забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я – більше 65%; кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення – менше 300; кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення – більше 60; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більше 20%; зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів порівняно з попереднім аналогічним періодом – більше 50%.

Червоний рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників.

Червоний рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС з ініціативи міністра охорони здоров'я протягом 48 годин. Рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС набуває чинності не раніше ніж через два дні з дати його оприлюднення. Рішення щодо скасування червоного рівня ухвалюється у разі досягнення регіоном усіх показників протягом не менш ніж п’яти днів поспіль.