Шмигаль прогнозує ще рік боротьби з коронавірусом

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що ще протягом року Україна житиме в умовах, пов'язаних із карантином.

Таку думку він висловив в інтерв'ю «РБК-Україна», повідомляє Укрінформ.

«Ми прожили рік з COVID, мій прогноз, що ще рік має піти на завершення боротьби. Є нові дані – це значні мутації цього вірусу. Вони викликають занепокоєння в усіх країн. І питання широкої вакцинації сьогодні є виходом з цієї пандемії», - наголосив глава уряду.

За його словами, до кінця нинішнього року планується вакцинувати більшість дорослого населення України, у наступному році - закінчити процес вакцинації 70 і більше відсотків дорослого населення, що дає можливість сформувати колективний імунітет.

Прем'єр-міністр також розповів про амбітні плани до Дня Незалежності провакцинувати велику кількість населення, щоб мати змогу запросити гостей та його відсвяткувати.

«І ми докладемо до цього всіх зусиль. Поки що підписані контракти на постачання вакцин, і дати постачання свідчать, що доволі велику кількість людей ми зможемо провакцинувати», - сказав Шмигаль.

Водночас він зауважив, що суттєва кількість поставок вакцин припадає на IV квартал. «Звичайно, ми зараз докладаємо максимуму зусиль, щоб трохи посунути ці терміни. Тому День Незалежності – це етап номер один по максимальній вакцинації. Кінець року – це вже контрольний етап, коли ми маємо сказати українському суспільству, що більшість людей в Україні провакциновані», - наголосив глава уряду.

Як повідомлялося, раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ законтрактувало 42 млн доз вакцин проти коронавірусу, які мають бути поставлені у 2021 році.

В Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 865 590 людей, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) 695 осіб.

Фото: КМУ