Шмигаль розповів, скільки українців залишилися без роботи за карантинний рік

В Україні статус безробітного має 401 тисяча людей.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у інтерв'ю «РБК-Україна», передає Укрінформ.

«Я кожен день маю дані від Служби зайнятості. Станом на 6 травня 2021 року статус безробітного мала 401 тисяча осіб. Загалом протягом цього карантинного року, згідно з офіційними даними, 1 млн людей отримали статус безробітного. Відповідно було працевлаштовано за цей період 665 тисяч людей», - сказав Шмигаль.

За його словами, ще орієнтовно 500 тисяч робочих місць вдалося зберегти завдяки підтримці бізнесу, програмі «5-7-9», програмам підтримки людей – йдеться про виплати по 8 тисяч гривень, виплати для підприємств на відшкодування двох третин заробітної плати.

Крім цього, додав глава уряду, були також непрямі важелі економічного впливу, коли влада виділяла кошти, наприклад, на інфраструктурні проєкти. «За оцінками експертів, більш ніж 50 тисяч робочих місць було створено в галузі дорожнього будівництва. І це також дає свій мультиплікативний ефект», - зазначив Прем'єр-міністр.

За його розрахунками, ці вкладення в інфраструктуру безпосередньо дали змогу зберегти і створити загалом близько 160 тисяч робочих місць. «Це можна віднести до тих 600 тисяч працевлаштованих – це нові робочі місця. Це так званий непрямий важіль створення робочих місць, коли держава інвестує і розкручує економіку», - додав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні 2021 року Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що уряд працює над тим, щоб уже у травні створити для українців, які залишилися без роботи через карантин, 500 тисяч робочих місць.