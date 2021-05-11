МОЗ почало переговори про постачання COVID-вакцин на два наступні роки

Міністерство охорони здоров'я розпочало перемовини щодо постачання вакцин від COVID-19 на 2022-2023 роки.

Як передає Укрінформ, про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Я, як міністр охорони здоров'я, розпочав перемовини щодо забезпечення вакцинами у 2022-2023 році, щоб ми мали контракти (на постачання вакцин - ред.) Бажано, щоб це були контракти не з одним виробником, щоб ми не були залежні від політики тієї чи іншої країни, на території якої розташоване виробництво вакцин", - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров'я досягло домовленості про постачання в Україну у 2021 році 20 млн доз вакцини Pfizer-BioNTech.

В Україні минулої доби зафіксовано 2 208 випадків зараження коронавірусом.