Купити COVID-вакцину можна буде не раніше осені - експерт

Купити вакцину від COVID-19 у клініках чи аптеках, імовірно, можна буде не раніше осені.

Як передає Укрінформ, таку думку висловив президент громадської організації «Український медичний клуб» Іван Сорока в ефірі «Україна 24«.

«Я думаю, що купити вакцину можна буде не раніше осені. Хоча було би правильно дати можливість людям, які не входять у першочергові списки, отримувати вакцину комерційним шляхом», - сказав Сорока.

Водночас він зауважив, що в Україні дуже багато людей літнього віку, людей з хронічними захворюваннями, з інвалідністю, а також багато медичних працівників, яким вакцина необхідна якомога швидше.

Як повідомлялося, станом на 9 травня в Україні 863 643 особи отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, 446 із них завершили вакцинацію (отримали дві дози).

Зараз комерційне використання COVID-вакцини неможливе, бо виробники продають її лише урядам країн.