На COVID-вакцинацію вже записалися понад 597 тисяч українців

У нашій країні у чергу на щеплення проти коронавірусу вже записалося більше ніж 597 тис. людей.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

“В Україні в чергу на щеплення проти COVID-19 вже записалося більше ніж 597 тис. людей”, - уточнюється у повідомленні.

Як зазначають у МОЗ, наразі в Україні вакцинують: медиків і працівників закладів охорони здоров’я; мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів; учасників Операції об'єднаних сил на Сході України; соціальних працівників; священнослужителів; олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році; освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО); співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників; людей віком від 65 років.

“Пріоритет надається людям найбільш похилого віку та людям, які мають неінфекційні хронічні захворювання. Зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, хвороби органів дихання та нирок”, - поінформували у міністерстві.

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У відомстві нагадали, що навіть якщо громадянин не входить до однієї з цих груп, то особа може записатися до черги на щеплення проти COVID-19 та чекати на повідомлення про початок вакцинації її групи.

Записатися у чергу на вакцинацію можна через контакт-центр МОЗ: необхідно набрати номер 0800602019, надати оператору свої дані, обрати місце вакцинації та очікувати повідомлення про запрошення на вакцинацію.

Також у чергу на вакцинацію можна записатися через мобільний додаток “Дія” і через портал “Дія”, уточнюють у МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, від COVID-19 у нашій країні за 8 травня було щеплено 4843 осіб.

В Україні за минулу добу зареєстрували 5372 випадки зараження коронавірусом, 193 особи померли від ускладнень.