Україна отримає цьогоріч 20 мільйонів доз вакцини Pfizer – Степанов

Україна отримає у 2021 році 20 мільйонів доз вакцини Pfizer-BioNTech.c

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Завдяки зусиллям МОЗ, за повної підтримки Президента Володимира Зеленського нам вдалося збільшити поставки вакцини Pfizer-BioNTech вдвічі вже в цьому календарному році. Тобто, замість 10 млн доз ми отримаємо 20 млн доз вакцини Pfizer вже у 2021 році”, - наголосив Степанов.

Загалом, за його словами, МОЗ законтрактувало 42 млн доз вакцин проти коронавірусу, які мають бути поставлені у 2021 році. Серед них - 8 млн доз вакцини у межах глобальної ініціативи COVAX, 32 млн доз вакцини — за прямими контрактами між виробниками і Україною. З них 20 млн доз вакцини Pfizer-BioNTech, 10 млн доз вакцини американської компанії Novavax, яка буде вироблятися на потужностях індійського Інституту сироватки крові, а також вакцини AstraZeneca як за прямими контрактами, так і в межах COVAX, і вакцини китайської компанії Sinovac.

Міністр наголосив, що цієї кількості вакцини проти COVID-19 достатньо для щеплення більшості дорослого населення країни у 2021 році.

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Водночас, за його словами, уряд прагне збільшити поставки в Україну вакцини проти коронавірусу до 48 млн доз для щеплення 70% дорослого населення країни.

Він нагадав, що досягнута домовленість з індійським Інститутом сироватки крові щодо збільшення поставок з 10 млн до 15 млн доз, а також домовленості з Sinovac щодо збільшення поставок вакцини CoronaVac.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні від початку вакцинальної кампанії щеплено 865 590 людей, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) 695 осіб.