Шмигаль не виключає продовження карантину в Україні до серпня

Адаптивний карантин в Україні можуть продовжити і після 30 червня.

Як передає Укрінформ, про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми, очевидно, будемо продовжувати його до серпня. Якщо нам вдасться до Дня Незалежності провакцинувати більшість людей, звичайно, ми будемо шукати варіанти його пом'якшення", – заявив Шмигаль.

За його словами, адаптивна модель карантину передбачає, що якщо показники захворюваності на COVID-19 починають зростати, то обмеження запроваджуються автоматично, якщо ж ні – то країна живе в "зеленій" зоні". Коли уряд побачить, що епідемію вдалося побороти, то карантин буде скасовано.

"Тому будуть чи не будуть нові локдауни, залежить від дисципліни, вакцинації та від того, як буде розвиватися ця пандемія взагалі у світі, будуть або не будуть з'являтися нові штами. Це основні показники, я думаю, що інших показників, які вплинуть на адаптивну модель карантину, немає", – уточнив Прем'єр.

Також Шмигаль зазначив, що уряд не планує запроваджувати загальнодержавний локдаун, у разі необхідності будуть закриватися окремі області, як це було відбувалося у минулу хвилю захворюваності.

Як повідомлялося, Кабмін 21 квітня затвердив постанову щодо продовження дії надзвичайної ситуації та загальнонаціонального карантину через коронавірус до 30 червня.

Минулого тижня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про вихід України з третьої хвилі COVID-19.

Також повідомлялося, що в Україні почали з'являтися ознаки потенційного виходу країни в "зелену" зону епідемічної небезпеки.

В Україні станом на ранок 10 травня щеплено проти коронавірусу 863 643 особи, з них завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 446 осіб.

Фото: КМУ