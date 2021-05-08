Жодного «червоного» регіону - МОЗ оновило поділ на карантинні зони

Міністерство охорони здоров'я оновило поділ на карантинні зони, перевівши області у помаранчеву та жовту зони.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані МОЗ.

Таким чином, згідно з новим поділом, станом на 8 травня у помаранчевій зоні знаходяться Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська та Черкаська області.

У жовтій зоні перебувають решта областей та місто Київ.

Рівень госпіталізації не перевищено у жодній області.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зареєстрували 8 710 випадків зараження коронавірусом, 370 осіб померли від ускладнень.

Напередодні, 7 травня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про вихід із червоної зони останньої Сумської області.