Жодного «червоного» регіону - МОЗ оновило поділ на карантинні зони
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Укрінформ
Міністерство охорони здоров'я оновило поділ на карантинні зони, перевівши області у помаранчеву та жовту зони.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані МОЗ.
Таким чином, згідно з новим поділом, станом на 8 травня у помаранчевій зоні знаходяться Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська та Черкаська області.
У жовтій зоні перебувають решта областей та місто Київ.
Рівень госпіталізації не перевищено у жодній області.
Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зареєстрували 8 710 випадків зараження коронавірусом, 370 осіб померли від ускладнень.
Напередодні, 7 травня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про вихід із червоної зони останньої Сумської області.