Вражає молодих: українців попередили про новий вид коронавірусу

Індійський штам коронавірусу COVID-19 скоро прийде в Україну.

Як передає Укрінформ, про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми можемо говорити, що він точно буде. І це реальність, і говорити треба правду. Зараз він вже зафіксований, зокрема, в країнах-сусідах, це і Чехія, Польща, Румунія. І тому зрозуміло, що в кінцевому підсумку він з'явиться і в Україні - як це було з британським штамом або з південноафриканським. Індійський штам досить важкий, він досить агресивний, більш контагіозний, досить складна клінічна картина з ураженням різних органів, зокрема, і шлунка, нирок. Сильна інтоксикація, і цей штам вражає молоде населення, що дуже неприємно", - заявив міністр.

Степанов додав, що COVID-19 відрізняється дуже великою кількістю мутацій.

"Але є мутації (коронавірусу - ред.), такі як британський, південноафриканський, індійський, бразильський, які сильно відрізняються, змінюючи клінічну картину, стають більш агресивними. Виходячи з такої кількості мутацій, яка є, і частоти, з якою вони з'являються, ВООЗ і робить прогнози. Які ще можуть відбутися мутації, ми, на жаль, не знаємо, але ми повинні готуватися до найгірших варіантів, щоб мати можливість захищатися", - сказав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 7 травня Максим Степанов заявив, що Україна вийшла з третьої хвилі пандемії коронавірусної хвороби.

За його словами, третя хвиля пандемії забрала найбільше життів у порівнянні з двома першими. Піковий період припав на кінець березня - початок квітня. У цей час в лікарнях були 44 тисячі пацієнтів, які потребували кисневої терапії.

В Україні за минулу добу зареєстрували 8 404 випадки зараження коронавірусом, 379 людей померли від ускладнень, 19 453 людини одужало. За весь час пандемії в Україні захворіло 2 105 428 осіб; одужало – 1 731 162; летальних випадків – 45 830.