В Україні за добу - 8 404 випадки коронавірусу

В Україні за минулу добу зареєстрували 8 404 випадки зараження коронавірусом, 379 людей померли від ускладнень.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«8 404 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 7 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 353 дитини та 185 медпрацівників», - йдеться в повідомленні.

Також, за наведеними міністром даними, за минулу добу госпіталізовано 3 080 осіб; летальних випадків – 379; одужало – 19 453 особи; здійснено тестувань за добу – 94 479 (зокрема методом ПЛР – 39 748, методом ІФА – 14 177, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 40 554).

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 105 428 осіб; одужало – 1 731 162 особи; летальних випадків – 45 830; проведено ПЛР-тестувань – 9 594 857.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (991), Дніпропетровській (622) областях, м. Києві (611), Донецькій (571) та Запорізькій (494) областях.

37 967 людей щеплено проти COVID-19 за добу 6 травня 2021 року в Україні.

821 770 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 821 768 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 428 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Щеплення проводилось 257 мобільними бригадами з імунізації та 1 576 пунктами щеплення.

Станом на 6 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 522 273 людини.