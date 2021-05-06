МОЗ рекомендує COVID-вакцинацію людям з хронічними хворобами

Вакцинація людей з хронічними хворобами може врятувати життя та полегшити перебіг COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України у Фейсбуці.

«Якщо ви або ваші близькі маєте гіпертонію, діабет, астму, онко- або аутоімунне захворювання, ВІЛ, гепатит чи іншу хронічну хворобу, вам потрібен захист від COVID-19, який дає вакцинація», - ідеться в повідомленні.

У МОЗ зауважують, що вакцина може захистити від зараження або суттєво полегшити перебіг хвороби, а також повернути легкість спілкування з людьми, без страху захворіти.

Перед вакцинацією рекомендується проконсультуватися з лікарем, а перед самим щепленням - повідомити медичного працівника, який робить укол, про хронічні захворювання.

Як повідомляв Укрінформ, у МОЗ прогнозують запуск українського сертифікату про вакцинацію від коронавірусу до 1 липня.