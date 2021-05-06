Третя доза вакцини проти ковіду: чи вона потрібна буде?

У Британії планують це дослідити і побороти епідемію до Різдва. Чи треба буде вакцинуватися від Корони щороку, як від грипу, ніхто ще не знає

Поки Україна звітує, що другу дозу вакцини проти ковіду отримали 300 людей, у Великобританії, де повністю вакциновано 23,4% населення, вже розглядають можливість введення людям третьої дози для кращого захисту від коронавірусної інфекції. Про такі імовірні плани керівництва країни повідомила газета The Times. А Ізраїль вже домовився з Pfizer і Moderna про покупку ще 16 мільйонів доз для 9,3 мільйона населення країни. Це рішення було прийнято після заяви керівника компанії Pfizer Альберта Бурли про те, що через пів року після введення перших двох доз їхньої вакцини проти коронавірусу, можливо, знадобиться третя.

Тож Укрінформ дізнавався подробиці.

У Британії вже восени можуть почати вакцинувати третьою дозою

Як повідомляють джерела The Times, восени мешканцям Великобританії, старшим 50 років, і людям з хронічними захворюваннями запропонують зробити третє щеплення проти ковіду, аби повністю викорінити епідемію до Різдва. При цьому наразі є два варіанти, яким буде це щеплення – обидва досліджуються під керівництвом головного санітарного лікаря Англії Кріса Уітті.

Перший варіант включає вакцини, спеціально модифіковані для боротьби з новими варіантами коронавірусу (над такими вакцинами працює і AstraZeneca). Другий – щеплення однією з вакцин, що вже використовуються – Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca чи Moderna.

Учені, які вивчають використання третьої немодифікованої дози, вважають, що це дасть реципієнтам величезну кількість антитіл, достатньо сильних, щоб зупинити зараження від нових штамів. Втім, було встановлено, що у разі використання третього щеплення, захист сильніший при використанні іншої вакцини. Тобто реципієнт, який отримав дві дози Oxford-AstraZeneca, отримає дозу Pfizer-BioNTech. Минулого тижня міністерство охорони здоров’я Великобританії оголосило, що закупить 60 мільйонів доз Pfizer, багато з яких яких використає саме для ревакцинації втретє.

Повідомляється, що перші результати випробувань вселили надії на те, що обидва підходи зможуть звести нанівець будь-яку загрозу від нових і наявних варіантів хвороби. Один із високопоставлених чиновників сказав газеті, що незабаром керівництву країни буде що розповісти про програму ревакцинації і наразі все виглядає оптимістично.

Українські фахівці сумніваються, що третя доза необхідна

Борис Донськой

Укрінформ поцікавився в українських фахівців, як вони ставляться до ініціативи про використання третьої дози вакцини для захисту від ковіду. Імунолог Борис Донськой вважає, що ефект, від введення другої дози практично вичерпаний, і введення третьої дози особливо нічого не змінить. «Іноді зустрічаються окремі пацієнти (близько 1-2%), які справді дають не дуже потужну відповідь на вакцинацію. Але якщо у них на першу і другу дозу була слабка імунна відповідь, то це означає, що вони в принципі дають слабку відповідь залежно від генетичних, вікових чи інших особливостей організму. Тобто введення третьої дози їм теж не дасть потрібного ефекту», – каже Донськой.

Щодо використання для третьої дози іншої вакцини, відмінної від уже введеної, то імунолог зазначає, що це може бути раціонально, якщо поєднується інактивована та м-РНК вакцини. «М-РНК вакцина дає дуже потужну відповідь на спайк-протеїн (шиповидний S-білок, за допомогою якого вірус приникає в клітину), але вона не несе жодної інформації про сам вірус. Вакцина з вбитою вірусною частинкою (інактивована) дає менше інформації про спайк-протеїн, однак формує пам'ять і до інших структур вірусу. Тому якщо вірус суттєво змінить свій спайк-протеїн, то перша різко перестане працювати, але друга залишить певний захист. Тому якщо вірус може почати активно змінюватися і мутувати, то такий підхід дає надію, що хоч якість структури вірусу організм буде пам’ятати», – пояснює Борис Донськой. А поки що, додає він, мутовані варіанти змінилися не кардинально і таких, щоб повністю уникали імунної відповіді, поки немає. Утім існує імовірність, що вони з’являться в процесі еволюції, але коли це станеться наразі невідомо.

Сергій Комісаренко

Директор Інституту біохімії НАН України Сергій Комісаренко говорить, що вакцинація навіть двома дозами в більшості випадків теж не дає мутованим варіантам вірусу діяти. «Але звичайно краще, коли імунна відповідь буде підготовлена до цих нових варіантів. Тому виробники думають над тим, щоб розробити вакцину, яка працюватиме з конкретним варіантом вірусу. Якщо третя доза буде спрямована саме проти варіанту вірусу, то тоді є сенс її вводити, а в іншому випадку – ні», – вважає фахівець.

Щорічна вакцинація досі під питанням

Тим часом виробники вакцин працюють не лише над тим, щоб розробити вакцину проти конкретного штаму коронавірусу, але і над вакцинами, які будуть захищати одразу від кількох варіантів. Такі вакцини називаються полівалентними. Наприклад, такими є вакцини від грипу. На початку квітня Євген Найштетик, засновник інвестиційної компанії у сфері медичних і біологічних стартапів Lorton Investments, повідомив, що як мінімум три виробники приступили до створення полівалентних вакцин від різних генотипів коронавірусу. Один з яких – Sanofi Pasteur. Пізніше він додав, що йдеться про три-, п’яти- і навіть восьмивалентні вакцини (тобто вони діятимуть на 3, 5 чи 8 штамів).

Євген Найштетик

Але щодо того, чи доведеться нам щороку вакцинуватися від коронавірусної інфекції, як від грипу, у наукових і медичних колах поки немає одностайної відповіді. Більшість імунологів наполягають на тому, що попри зменшення рівня антитіл у організму все одно залишається клітинна пам’ять, яка має його захищати у разі наступної зустрічі з інфекцією. Чи доведеться людям, які повністю вакцинуються цього року, проходити цю ж процедуру наступного, поки незрозуміло, оскільки наявних даних наразі недостатньо.

«Заяви компанії Pfizer швидше за все пов’язані з тим, що ми точно не знаємо, чи буде імунність триматися місяцями і роками. Виробник не може гарантувати, що у всіх без винятку людей все буде гаразд через рік, адже вакцинація тільки почалася. Тому надходять заяви, що, можливо, для підтримання імунного рівня треба буде вводити і третю, і четверту, і п’яту дози, хоча за всіма законами імунології це нераціонально. Та оскільки ми зіткнулися з невідомим раніше збудником, то виробники вакцин дуже обережні. Хоча наразі нема жодних підстав вважати, що імунна пам’ять кудись зникне», – пояснює Борис Донський.

Юлія Горбань, Київ