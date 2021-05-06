Український «паспорт вакцинації» можуть запустити до 1 липня - МОЗ

Український документ про вакцинацію від COVID-19 може бути запущений до 1 липня.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

«Вважаю, що нам це треба запускати всередині країни в максимально стислі терміни, якщо не в червні, то щоб із 1 липня він у нас на повну запрацював», - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, до українського сертифіката будуть внесені всі необхідні дані, він буде інтегрований із сертифікатами ЄС. На переконання міністра, запуск внутрішнього «ковідного сертифіката» буде супроводжуватися певними перевагами для його власників. У такий спосіб українці будуть зацікавлені в тому, щоб перевірятися на коронавірус за перших же симптомів і не займатися самолікуванням, вважає міністр.

«Як ви знаєте, у нас є проблема самолікування. Є велика кількість людей, про яких ми не знаємо – хворіли вони на COVID-19 чи ні. Якщо у них була легка форма хвороби, вони сиділи вдома, не ходили до лікаря і не робили тести. Якщо буде внутрішній сертифікат, який даватиме відповідні переваги за наявності зроблених тестів, – це буде як додатковий стимул не займатися самолікуванням», – сказав Степанов.

Як поінформували в МОЗ, впровадження документа про вакцинацію опрацьовується спільно з Мінцифри. Робоча назва документа – «ковідний сертифікат», він міститиме дані про вакцинацію, про зроблені негативні ПЛР-тести або одужання від COVID-19. Документ розробляють з урахуванням вимог Digital Green Certificate Єврокомісії та Smart Vaccination Certificate ВООЗ. Його мета – вільне та безпечне пересування громадян під час пандемії коронавірусу. Дані вноситимуть через електронну систему охорони здоров'я, а сам сертифікат можна буде отримати у лікаря або згенерувати у додатку чи порталі «Дія».

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 6 травня лабораторно підтверджено 2 097 024 випадків COVID-19, з них за добу – 6 038.

Щеплено проти коронавірусу країні загалом 783 812 людей.