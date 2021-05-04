З другої половини травня Італія запроваджує COVID-паспорти

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі після зустрічі міністрів туризму країн G20 заявив про запровадження національного паспорта щеплення від COVID-19 для подорожей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

COVID-паспорти для поїздок до Італії видаватимуться з другої половини травня - повідомив Драгі.

"Світ хоче подорожувати до Італії, а пандемія змусила нас закритися, але Італія готова знову приймати світ", - заявив голова уряду Італії.

Він додав, що з другої половини червня паспорт вакцинації ЄС буде готовий. Тим часом уряд Італії запровадить національний паспорт, який набуде чинності з другої половини травня.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 4 травня загальна кількість випадків хвороби COVID-19 становить 154 197 346. При цьому 131 617 847 осіб одужали, 3 227 202 пацієнтів померли.