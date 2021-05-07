Україна вийшла з третьої хвилі пандемії – Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що Україна вийшла з третьої хвилі пандемії коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Нарешті можу констатувати, що ми вийшли з третьої хвилі пандемії. З завтрашнього дня в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки", - написав очільник МОЗ.

Степанов зазначив, що третя хвиля пандемії забрала найбільше життів у порівнянні з двома першими. Піковий період припав на кінець березня - початок квітня. У цей час в лікарнях були 44 тисячі пацієнтів, які потребували кисневої терапії.

"Подолали чергову хвилю COVID-19, але поки не вірус. Тому зараз надзвичайно важливо не розслаблятися, а продовжувати дотримуватися протиепідемічних правил на вихідних", - додав Степанов.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зареєстрували 8 404 випадки зараження коронавірусом, 379 людей померли від ускладнень, 19 453 людини одужало. За весь час пандемії в Україні захворіло 2 105 428 осіб; одужало – 1 731 162; летальних випадків – 45 830.