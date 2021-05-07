В Україні з «червоної» зони виходить остання область

Сумська область із 8 травня вийде з червоного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Як передає Укрінформ із посиланням на Телеграм міністра Кабінету Міністрів Олега Немчінова, таке рішення було ухвалене на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила скасувати: з 00 години 00 хвилин 08 травня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області", - написав Немчінов.

За його словами, до цієї області буде застосовано обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для жовтого рівня епідемічної небезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, 6 травня Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала червоний рівень епідемічної небезпеки на території Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей. У четвер було вирішено вивести з 7 травня Запорізьку та Полтавську області з червоного рівня.