Дві області виходять із «червоної» зони карантину
Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграмі.
«Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила скасувати: з 00 години 00 хвилин 07 травня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Полтавської областей», - написав він.
Немчінов додав, що комісія також вирішила застосувати на території Запорізької та Полтавської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для жовтого рівня епідемічної небезпеки.
Як повідомляв Укрінформ, у середу Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала червоний рівень епідемічної небезпеки на території Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей.