Дві області виходять із «червоної» зони карантину

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала червоний рівень епідемічної небезпеки на території Запорізької та Полтавської областей.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Телеграмі.

«Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила скасувати: з 00 години 00 хвилин 07 травня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької та Полтавської областей», - написав він.

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Немчінов додав, що комісія також вирішила застосувати на території Запорізької та Полтавської областей обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для жовтого рівня епідемічної небезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, у середу Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала червоний рівень епідемічної небезпеки на території Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей.