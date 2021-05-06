У Чернівцях після карантину відновлюють безкоштовні екскурсії містом

У Чернівцях відновлюють проведення безкоштовних екскурсій містом, яке припиняли на час запровадження карантину «червоної» зони.

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької міської ради, передає Укрінформ.

«Гості та жителі Чернівців зможуть познайомитися ближче з містом, його історією, маловідомими фактами та легендами під час безкоштовної екскурсії містом, яка стартує щонеділі на Центральній площі», – йдеться у повідомленні.

Прогулянка розпочинається о 12:00 під мелодію відомої пісні «Марічка», яку грає трубач з вежі Ратуші.

Під час прогулянки старим містом гід покаже екскурсантам найкрасивіші локації та туристичні принади Чернівців і відкриє багато таємниць.