Івано-Франківськ до Дня міста більшість заходів проведе онлайн – міський голова

Івано-Франківськ 7 травня святкуватиме 359-ту річницю від дня заснування міста. Більшість заходів з цієї нагоди відбудуться онлайн.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків на своїй сторінці у Фейсбуці.

«7 травня Івано-Франківськ святкує свій 359-й день народження! Більшість заходів буде онлайн, на свіжому повітрі», – повідомив Марцінків.

Водночас міський голова просить усіх дотримуватися карантинних обмежень і обіцяє за можливості усі події транслювати у себе на сторінці у Фейсбуці.

«Ми не можемо й цього року дозволити собі масштабні святкування, фестивалі... Але це не завадить нам зануритися в атмосферу святковості й привітати улюблене місто та його жителів», – зазначив мер.

Раніше Марцінків інформував, що 7 травня проїзд у транспорті КП «Електроавтотранс» буде безкоштовним.

Святкові заходи в Івано-Франківську розпочнуться о 9:00 у Меморіальному сквері з панахиди за мешканцями міста, які загинули за незалежність України.

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Як повідомляло агентство, Івано-Франківська область перейшла з «червоної» у «жовту» зону епіднебезпеки з 9 квітня.

Станом на 6 травня в Івано-Франківській області за попередню добу виявили 51 новий випадок захворювання на COVID-19. В Україні цей показник становить 6 038 нових випадків коронавірусної хвороби.