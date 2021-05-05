У Мукачеві масово зацвіли сакури

У Мукачеві, де ростуть близько семи тисяч сакур, розпочалося масове цвітіння цих дерев.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мукачівської міської ради.

Зазначається, що дерева почали масово вкриватись рожевим цвітом цими вихідними.

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Зокрема, квітнуть вони на найдовшій на Закарпатті алеї сакур, яка має протяжність 1 371 м.

Алею на вулиці Ужгородській висадили 8 років тому, тут вже росте 287 дерев.

Загалом у місті висаджено 7 тисяч сакур на 30 вулицях міста. Загальна довжина вулиць із деревами японської вишні в місті – понад 4 км.

Як повідомляв Укрінформ, в Ужгороді також масово квітнуть сакури.

Фото: mukachevo-rada.gov.ua