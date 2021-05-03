На Буковині розквітли тюльпанові поля
Про це кореспонденту Укрінформу розповів власник поля Владислав Венгринюк.
"Відкрилися ми у суботу, першого травня. У перший день не так багато було відвідувачів. А вже у неділю, на Великдень було чимало людей. За ці два дні ми прийняли близько півтори тисячі людей", - сказав підприємець з Буковини.
За його словами, цьогоріч обгороджена територія складає 4 гектари і 3 із них засаджені трьома мільйонами цибулин тюльпанів.На Буковині розквітли тюльпанові поля / Фото: Віталій Олійник, Укрінформ
На іншій території розмістили розважальні локації для дітей - надувну гірку, батут, тир тощо. Також є намети із їжею, сувенірами, кавою та іншими смаколиками.
Крім того, по периметру поля розмістили чимало різноманітних фотозон - гойдалки, басейн із квітами, човен на озерці, велосипеди з квітами тощо.
За словами власників поля, наразі вже розпустилося близько 40% квітів. Бажаючі можуть придбати цибулини із тюльпанами. Для дітей до 12 років вхід безкоштовний.
З неділі, 2 травня почало приймати відвідувачів й інше тюльпанове поле Буковини, яке розміщене у селі Магала, біля траси Чернівці-Житомир.
Як повідомлялося, цього року на Буковині висадили два великі тюльпанові поля. Поле квітів у селі Мамаївці займає площу близько 2 гектарів, а схоже поле у селі Магала розмістили на площі 3,5 гектара.
Фото: Віталій Олійник, Укрінформ