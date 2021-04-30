Близько 30 тисяч тюльпанів семи сортів зараз квітнуть в Ужгороді.

Про це повідомляє пресслужба Ужгородської міської ради, передає Укрінформ.

Зазначається, що цьогоріч на площах і вулицях міста посадили три нові сорти тюльпанів. Крім оторочених жовтим червоних Fabio, піоновидних махрових Blue Diamond, Negrita класу Тріумф рідкісного темно-фіолетового відтінку, ідеально білої Antarctica, у місті квітнуть жовтогарячі махрові пізні Yellow Pompenette. Ще два нові сорти – Ballade, лілеоподібний тюльпан, який зазвичай розкривається в темному червонувато-пурпуровому кольорі, дозріває до пурпурового з чіткими білими краями, які, зрештою, стають рожево-білими, і Flaming Flag з білими класичної бокаловидної форми квітами, які мають невеликі бузкові смуги, штрихи і вкраплення по центру пелюсток.

В Ужгороді квітнуть близько 30 тисяч тюльпанів / Фото: Ужгородська міськрада

У міськраді зауважили, що подекуди можна помітити квіти іншого, ніж основна маса, забарвлення – це проросли окремі цибулини, які залишилися в ґрунті після минулорічного цвітіння.