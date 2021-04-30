Тюльпанові поля Буковини розквітли майже на третину, вихідними – відкриття

На тюльпановому полі у селі Мамаївці, розташованому поблизу Чернівців, уже розпустилися близько 20% квітів, а плантація у селі Магала розквітла на третину. Цієї суботи та неділі поля планують відкрити для відвідувачів.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіли власники цих квіткових полів Владислав Венгринюк та Мирослава Мерешко.

"Наразі на нашому полі вже бачимо близько 20% розквітлих тюльпанів. Це потепління пішло їм на користь, і рослини дуже швидко розквітають. Цієї суботи і неділі ми уже плануємо відкрити тюльпанове поле та приймати відвідувачів", – сказав Венгринюк.

За його словами, ціни на відвідування поля цьогоріч трохи зросли. Вартість вхідного квитка для дорослих і дітей від 12 років становитиме 50 гривень з особи. Дітей до 12 років пускатимуть безкоштовно.

Приблизно такі ж ціни за вхід на поле братимуть і власники тюльпанової плантації у селі Магала. Там дітей до 5 років пускатимуть безкоштовно, а за старших треба буде заплатити 30 гривень за вхід. Ціна квитка для дорослої людини – 50 гривень.

"Зараз бачимо уже близько 30% розквітлих тюльпанів. На щастя, нещодавні заморозки не пошкодили квіти і відкриття запланували на Великдень", – сказала власниця Мерешко.

І одні, й інші підприємці обіцяють дотримуватися усіх карантинних обмежень та просять відвідувачів зберігати соціальну дистанцію, адже територія обох квіткових плантацій дозволяє це робити.

Як повідомлялося, цього року на Буковині висадили два великі тюльпанові поля. Поле квітів у селі Мамаївці займає площу близько 2 гектарів, а схоже поле у селі Магала розмістили на площі 3,5 гектара.