У Чернівецькій області власники тюльпанового поля, що у селі Магала по трасі Чернівці - Житомир, усю ніч палили тюки соломи, рятуючи квіти від нічних заморозків.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла власниця поля Мирослава Мерешко.

«Вчора у нас на полі в селі Магалі був дуже сильний мороз, до -5. І ми робили димову завісу. О пів на першу ночі ми розклали тюки соломи по периметру і підпалили їх. І так це все тривало до 6-ої ранку. Найбільший мороз був вранці. Весь час ми перебували на полі і ходили по периметру», - сказала підприємиця.

За її словами, найважчим у цьому процесі було втримати димову завісу саме над тюльпановим полем, адже вітер постійно змінювався. Тому людям доводилося розкладати тюки по колу.

На Буковині власники тюльпанового поля цілу ніч палили багаття, рятуючи квіти від заморозків / Фото надані Мирославою Мерешко

«Коли над полем дим, він не дає морозу опускатись до землі, стримує його. Сподіваємось, що ця ніч одна така була. Вона була дуже важкою. Це саме час, коли сформувались бутони вже, і якщо би ми цього не зробили, то все би полягло», - розповіла Мерешко.

Вона також зазначила, що через холодну погоду один сорт тюльпанів на квітковому полі вже вимерз.

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«Ми проти погоди безсилі, більше нічого такого не можемо зробити. Найслабший сорт, який є в нас на полі, заморозки уже знищили. Цей сорт називається «Династія», квіти уже померзли, але сподіваємося, що цибулини не пошкодив мороз», - додала власниця поля.

За прогнозом, найближчі дні заморозків не передбачається. Тому власниця квіткового поля сподівається, що вже у найближчі вихідні поле відкриють для відвідувачів.