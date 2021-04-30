В останній день квітня Україну прогріє до +25°

У п’ятницю, 30 квітня, в Україні мінлива хмарність, у західних, вдень і в північних та Вінницькій областях короткочасні дощі, місцями грози, на Закарпатті значні дощі; на решті території без опадів.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптиків, вітер завтра переважно південний, 7-12 м/с, вдень в Карпатах подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, у східних областях 2-7° тепла, вдень 15-20°; на високогір'ї Карпат вночі 1-6° тепла, вдень 8-10°.

1-2 травня в Україні мінлива хмарність. 1 травня вночі у північно-східній частині, вдень у східній, південній частині та в Карпатському регіоні невеликі короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град, на решті території без опадів; вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. 2 травня вночі у південно-західній частині, вдень у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областей короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град; на решті території без опадів; вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, на Правобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура у південній, східній частині та на Закарпатті вночі 8-13°, вдень 20-25°, на решті території країни вночі 5-10°, вдень 17-22°, 1 травня у західних та північних областях 15-20°.

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3 травня в Україні вночі помірні, вдень місцями невеликі короткочасні дощі, грози, лише на південному сході та сході країни вночі без опадів; температура вночі 9-14°, вдень 14-20°, на півдні та сході 20-25°, у західних областях 9-14°.

4 травня без опадів, лише у східних та південно-східних областях вночі короткочасний дощ; температура вночі 2-8° тепла, вдень 11-16°, на півдні та сході країни вночі 10-15°, вдень 14-19°.

У столичному регіоні 30 квітня мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, по області місцями гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 7-9°, вдень 17-19°; по області – вночі 5-10°, вдень 15-20°.

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1-2 травня у столиці мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 2 травня короткочасний дощ, місцями гроза, в окремих районах град. Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, 2 травня місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°; вдень 1 травня 15-20°, 2 травня 17-22°.

3 травня у Києві вночі помірний, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; температура вночі 9-14°, вдень 14-19°. 4 травня без опадів; температура вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°.