У Черкасах зафіксували найнижчу температуру за 70 років спостережень

У Черкасах зафіксували найнижчу температуру, яка траплялася в ніч з 27 на 28 квітня за 73 роки спостереження, - мінус 5 градусів.

Про це повідомив у Фейсбуці начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, передає Укрінформ.

"У м. Черкаси побитий рекорд мінімальної температури за останні 73 роки метеорологічних спостережень – мінус 5º. Попереднє значення -3,3º", - написав керівник облгідрометцентру.

Він зазначив, що, на жаль, сильні заморозки, викликані арктичним повітрям в умовах антициклону, вже вкотре співпали з рясним цвітінням абрикос на Черкащині. На решту сільськогосподарських культур та плодових дерев такі низькі температури негативного впливу не мали.

За словами Постриганя, вплив арктичного повітря послаблюється, проте наступної ночі у регіоні за малохмарної погоди існує висока ймовірність заморозків - до 0-3º у повітрі.