Сніг 26 квітня не нашкодить майбутньому врожаю - синоптик

Сніг, який випав вночі 26 квітня у центральних областях України, шкоди майбутньому врожаю не нанесе.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час онлайн-наради Мінекономіки з аграрними асоціаціями запевнила керівник відділу агрометеорології Гідрометцентру Тетяна Адаменко.

«Шкідливість заморозків визначається розвитком рослин. Оскільки три останні роки була дуже рання весна, і на період настання заморозків відбувалось масове цвітіння плодових і ягідних культур, збитки від заморозків були досить значні. В поточному році все трошки затрималось, і збитки ми очікуємо мінімальні», - сказала Адаменко.

Вона також зазначила, що посіви озимих культур легко витримують ті температури, які спостерігалися (до мінус 5 градусів на поверхні ґрунту і до мінус 3 градусів у повітрі).

«Такі ж заморозки витримують і сходи ранніх ярих культур. А теплолюбні культури поки що не посіяні», - заспокоїла керівник відділу Гідрометцентру.

Загалом, за її словами, ситуація з озимими зерновими культурами виглядає надзвичайно оптимістично, тому що прохолодна, затяжна весна була сприятлива для приживлення рослин після зими, їх укорінення, формування повноцінної кореневої системи, що дасть можливість в разі настання засушливих періодів рослинам використовувати вологу з глибоких шарів ґрунту.

«За даними обстеження метеорологічних станцій, які були проведені на тестових полях, стан культур надзвичайно добрий і відмінний. Що стосується ресурсу вологи, то він надзвичайний, один з найкращих за останні 20 років. Це завдяки тому що з січня в Україні випало в середньому 120- 150% норми опадів», - наголосила експерт.

Адаменко додала, що завдяки невисоким температурам витрати вологи були мінімальними, тому зараз на більшості площ посівів зволоження ґрунту оптимальне, а в західних і північних областях, в деяких районах навіть є перезволоження у верхніх шарах, що заважало сівбі ранніх культур. Також вона розповіла, що в Луганській, Донецькій, Харківській областях, та частині Запорізької області, які торік потерпали від осінньої посухи, наразі стан рослин досить нормальний, хоча й не такий розвинений, як на решті територій України.

«Якщо на півдні розпочалось формування репродуктивних органів, то в цих областях триває кущіння. Однак загальний стан дуже добрий. Взагалі, якщо минулого року було 30-40% слабкорозвинених сходів озимих культур, то на сьогодні – лише 10%», - підсумувала Адаменко.

Як повідомляв Укрінформ, за прогнозом метеорологів, вночі 25-27 квітня в Україні (крім півдня країни) очікуються заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий), у південних областях – заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий).