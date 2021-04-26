Заморозки в Україні прогнозують до кінця квітня, потім - «майже літо»

Заморозки в Україні триватимуть до 30 квітня, після чого температура підвищиться до 16-21 градусів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час онлайн-наради Мінекономіки з аграрними асоціаціями розповіла керівниця відділу агрометеорології Гідрометцентру Тетяна Адаменко.

«Заморозки в Україні триватимуть до 30 квітня. А вже з 30 квітня починається справжня весна, тому що підвищуються температури, які будуть більш комфортні, як для людей так і для рослин», - сказала Адаменко.

За її словами, вже 30 квітня температура вночі становитиме 6-11 градусів тепла, вдень – 16-21 градусів; теплими будуть 1 і 2 травня (18-24 градусів).

Надалі за прогнозом метеорологів в центрі країни встановиться температура 15-20 градусів вдень, а на півдні та сході – до 25 градусів з невеликими дощами і грозами.

Метеорологиня пояснила, що сніг та заморозки у квітні у центральних областях України час від часу трапляється.

«Заморозки були у 2017-му, 2018-му, 2019-му та 2020-му роках. Це абсолютно характерно для нашого клімату таке вторгнення холодного повітря. Взагалі, заморозковий період в Україні триває до 14-25 травня», - зазначила експертка.

Адаменко нагадала, що у 2017 році в Україні сніг у квітні випадав у Херсонській області, на Дніпропетровщині.

Як повідомляв Укрінформ, за прогнозом метеорологів, вночі 25-27 квітня в Україні (крім півдня країни) очікуються заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий), у південних областях – заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий).