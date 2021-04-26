Тюльпанове поле на Буковині планують відкрити вже у перші вихідні травня

Одне із двох тюльпанових полів у Чернівецькій області починає розквітати. Його відкриття запланували вже на перші вихідні травня.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла власниця поля у селі Магала, що біля траси Чернівці – Житомир, Мирослава Мерешко.

"Вони (тюльпани – ред.) тільки починають набирати потрібних розмірів і форм. Лиш де-не-де починають квітнути. Зараз ці дощі, які прогнозують на тижні, підуть їм на користь, думаю. Сподіваємось, що за тиждень, десь саме на Великдень, наші тюльпани зацвітуть і ми зможемо приймати відвідувачів тут, на свіжому повітрі. Ми плануємо вже цими вихідними відкриватись", – зазначила Мерешко.

Читайте також: На Буковині висадили півтора гектара французької лаванди

Водночас власник іншого буковинського тюльпанового поля, що в селі Мамаївці, Владислав Венгринюк повідомив, що поки остаточної дати відкриття вони сказати не можуть. Адже у них висаджені переважно пізні сорти тюльпанів, які ще не почали розквітати.

Щойно на полі зацвіте хоча б 20-30% тюльпанів, його відкриють для відвідувачів. Прогнозують, що це станеться уже за кілька днів після Великодня.