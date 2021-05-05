З «червоної» зони виходять три області

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій скасувала червоний рівень епідемічної небезпеки на території Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у " rel="nofollow" target="_blank">Телеграмі.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила скасувати: з 00 години 00 хвилин 06 травня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Харківської, Хмельницької та Чернігівської областей", - написав він.

Немчінов додав, що комісія також вирішила застосувати на території Харківської та Хмельницької областях обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для жовтого рівня епідемічної небезпеки, а на території Чернігівської області - для помаранчевого рівня.

Як повідомлялося, станом на 5 травня, за даними МОЗ у червоній зоні епідемічної небезпеки перебувають 6 регіонів. Перевищення рівня госпіталізацій хворих на коронавірусну інфекцію не зафіксовано в жодній з областей. Так, до червоної зони карантину віднесено Запорізьку, Полтавську, Сумську, Харківську, Хмельницьку та Чернігівську області.

Також 5 травня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського розповів, що ситуація із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні стабілізується шостий тиждень поспіль. Харківська, Хмельницька та Чернігівська області можуть незабаром вийти з червоного рівня епіднебепеки.

Раніше Кабінет Міністрів схвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 червня, встановлено 4 рівні епіднебезпеки та показники їх визначення.