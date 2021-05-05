Зеленський хоче, щоб більшість українців отримали COVID-щеплення до Дня Незалежності

Президент Володимир Зеленський заявив, що до Дня Незалежності України більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, мають отримати вакцину.

Про це він сказав під час традиційної селекторної наради, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

«До Дня Незалежності більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, мають отримати вакцину. Темпи вакцинації необхідно збільшувати. Крім того, потрібно проводити роз’яснювальну роботу серед людей щодо важливості вакцинації. Адже це – єдиний і найбільш ефективний шлях у боротьбі з пандемією», – зазначив Президент.

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Зеленський підкреслив, що уряд має посилити комунікацію з регіонами щодо ситуації із захворюваністю на COVID-19.

Своєю чергою Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що наразі в Україні вакциновано понад 759 тис. осіб, і є можливість за добу щеплювати 80-100 тис. українців.

Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів, що система охорони здоров’я дає змогу щеплювати й 400-500 тис. осіб на добу в разі наявності вакцини, тож темпи вакцинації планується нарощувати.

За словами Степанова, у країні працюють 11 тис. кабінетів щеплення.

Водночас віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр охорони здоров’я повідомили, що в Україні триває процес підготовки до впровадження «паспортів вакцинації та імунізації» відповідно до європейських стандартів.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 4 травня, в Україні зареєстрували 2 576 нових випадків зараження коронавірусом, проти COVID-19 було щеплено 3 425 осіб.