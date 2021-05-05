Зеленський хоче, щоб більшість українців отримали COVID-щеплення до Дня Незалежності
Про це він сказав під час традиційної селекторної наради, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.
«До Дня Незалежності більшість українців, які потребують щеплення від COVID-19, мають отримати вакцину. Темпи вакцинації необхідно збільшувати. Крім того, потрібно проводити роз’яснювальну роботу серед людей щодо важливості вакцинації. Адже це – єдиний і найбільш ефективний шлях у боротьбі з пандемією», – зазначив Президент.
Зеленський підкреслив, що уряд має посилити комунікацію з регіонами щодо ситуації із захворюваністю на COVID-19.
Своєю чергою Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що наразі в Україні вакциновано понад 759 тис. осіб, і є можливість за добу щеплювати 80-100 тис. українців.
Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів, що система охорони здоров’я дає змогу щеплювати й 400-500 тис. осіб на добу в разі наявності вакцини, тож темпи вакцинації планується нарощувати.
За словами Степанова, у країні працюють 11 тис. кабінетів щеплення.
Водночас віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр охорони здоров’я повідомили, що в Україні триває процес підготовки до впровадження «паспортів вакцинації та імунізації» відповідно до європейських стандартів.
Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 4 травня, в Україні зареєстрували 2 576 нових випадків зараження коронавірусом, проти COVID-19 було щеплено 3 425 осіб.