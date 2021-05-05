В Україні - 2 576 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу зареєстрували 2 576 випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«2 576 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 103 дитини та 30 медпрацівників», – йдеться в повідомленні.

За його словами, за минулу добу госпіталізована 1 671 особа, летальних випадків – 161, одужало 7 728 осіб, здійснено 29 154 тестувань (зокрема методом ПЛР – 19 206, методом ІФА – 4 071, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 5 877).

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (405), Донецькій (287), Одеській (216), Дніпропетровській (213) та Черкаській (177) областях", - додав Степанов.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 2 090 986 осіб, одужало 1 697 358 осіб, летальних випадків – 45 077, проведено ПЛР-тестувань – 9 518 164.

Крім того, 4 травня в Україні щеплено 3 425 людей проти COVID-19.

Зазначається, що 759 434 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 759 432 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 303 особи (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 3 травня зареєстрували 2 472 нових випадків коронавірусної хвороби.