В Україні за добу - 2 472 випадки коронавірусу

В Україні за минулу добу, 3 травня, зареєстрували 2 472 нових випадків коронавірусної хвороби.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"2 472 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 4 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 122 дитини та 22 медпрацівники", - йдеться у повідомленні.

За минулу добу зафіксовано 166 летальних випадків.

Також, за наведеними міністром даними, за минулу добу госпіталізовано 1 325 осіб, одужало 7 815 осіб; здійснено тестувань за добу – 17 549 (зокрема методом ПЛР – 11 817, методом ІФА – 1 660, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 4 072).

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За весь час пандемії в Україні захворіло 2 088 410 осіб, одужало – 1 689 630 осіб. Сталося летальних випадків від ускладнень, викликаних коронавірусом – 44 916, проведено ПЛР-тестувань – 9 498 958.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (324), Черкаській (253), Дніпропетровській (220), Харківській (191) та Одеській (168) областях.

Як повідомлялося, в Україні за 2 травня зареєстрували 2 758 випадки зараження коронавірусом.