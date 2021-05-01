Степанов не очікує спалаху COVID-19 після Великодня

Міністр охорони здоров'я не очікує різкого зростання захворюваності на COVID-19 після Великодніх свят.

Як передає Укрінформ, про це Максим Степанов сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

"Щодо нашого прогнозу, ми очікуємо певне зростання кількості захворілих десь у червні 2021 року, через 3-4 тижні після травневих свят. До якої кількості ми можемо дійти – це залежатиме від того, яка буде мобільність населення, як люди переміщуватимуться, як люди святкуватимуть Великдень... Але мені щось підказує, що таких сильних спалахів, як зараз відбувся, починаючи з лютого, ми не будемо очікувати", - розповів керівник МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, Степанов заявив, що до кінця поточного року Україна повністю забезпечить себе необхідною кількістю вакцин проти коронавірусу.

Станом на 30 квітня в Україні лабораторно підтверджено 2 069 537 випадків COVID-19, у тому числі за попередню добу - 10 072.