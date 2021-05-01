У МОЗ розраховують на повне забезпечення COVID-вакцинами до кінця року

До кінця поточного року Україна повністю забезпечить себе необхідною кількістю вакцин проти коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу Україна 24.

"За тими контрактами, які в нас вже є, і за тим, що за кілька днів, я думаю, ми повідомимо ще одну приємну новину щодо контракту, де ми будемо забезпечені до кінця 2021 року повним обсягом вакцин, які нам необхідні для вакцинації", - зазначив Степанов.

Він додав, що за останніми даними соціологічних досліджень, вакцинуватися готові близько 50% населення в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, ввечері 30 квітня в Україну прибула партія вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac обсягом 500 тис. доз. Надходження ще 1 млн доз вакцини CoronaVac МОЗ очікує у травні.

Окрім цього, очікується поставка до 1 млн доз вакцини Pfizer - як за прямими контрактами, так і в межах глобальної ініціативи COVAX. Також МОЗ розраховує отримати протягом травня 500 тис. доз вакцини AstraZeneca виробництва індійського Інституту сироватки крові та близько 800 тис. доз цього препарату в межах глобальної ініціативи COVAX.

Фото: Getty Images