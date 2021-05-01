Зеленський привітав домовленості на постачання додаткових 10 мільйонів доз вакцини Pfizer

Президент Володимир Зеленський привітав домовленості з компанією Pfizer на постачання в Україну додаткових 10 млн доз вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Глави держави.

“Це справді чудовий результат. Тепер завдання держави – забезпечити вакцинацію максимальної кількості громадян”, - заявив Зеленський.

За його словами, також потрібно активніше пояснювати людям важливість щеплення проти ковіду, адже “це єдина можливість подолати пандемію, повернутися до нормального життя й назавжди забути про карантини”.

Як повідомляв Укрінформ, Україна досягла домовленості з компанією Pfizer на постачання додаткових 10 млн доз вакцини проти COVID-19. Відповідний контракт був підписаний в ніч на суботу, 1 травня, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Перші постачання з цього контракту – 500 тис. доз – Україна отримає вже в травні-червні, 4,5 млн доз – у третьому кварталі (липень-вересень), решта – 15 млн доз – у четвертому кварталі цього року.

Як повідомляв Укрінформ, в уряді сподіваються, що до кінця 2021 року вдасться вакцинувати не менше 70 відсотків населення України.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 1 травня в Україні зафіксовано 8 549 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 (від початку кампанії) — 752 295.

Отримали першу дозу вакцини 752 293 осіб, завершили вакцинацію (отримали другу дозу) 260 людей (з них 2 осіб отримали першу дозу за кордоном).