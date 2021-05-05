З «червоної» зони можуть вийти ще три області - нарада в ОП

Ситуація із захворюваністю на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні стабілізується шостий тиждень поспіль, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області можуть незабаром вийти з червоного рівня епіднебепеки.

Про це розповів Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Глава уряду зазначив, що загалом епідемічна ситуація стабілізується шостий тиждень поспіль.

За його словами, всього для хворих на COVID-19 виділено 77 тисяч ліжок. Забезпечені подачею кисню – 68 264, зайнято на сьогодні 33 292 ліжка.

Прем’єр-міністр також поінформував, що наразі шість областей залишаються у червоній зоні, проте після засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з червоної зони можуть бути виведені Харківська, Хмельницька та Чернігівська області, оскільки в них усі показники відповідають встановленим критеріям.

Шмигаль додав, що після цього червоний рівень епідемічної небезпеки залишиться у трьох областях – Сумській, Полтавській і Запорізькій.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 4 травня, зареєстрували 2 576 випадків зараження COVID-19.

Фото: ОП