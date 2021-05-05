МОЗ оновило карантинні зони: шість регіонів - «червоні»

Станом на 5 травня у «червоній» зоні епідемічної небезпеки перебувають 6 регіонів. Перевищення рівня госпіталізацій хворих на коронавірусну інфекцію не зафіксовано в жодній з областей.

Як передає Укрінформ, відповідні дані опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, до «червоної» зони станом на 5 травня віднесено Запорізьку, Полтавську, Сумську, Харківську, Хмельницьку та Чернігівську області.

У «жовтій» зоні, згідно з даними МОЗ, перебувають Київ та 10 регіонів - Вінницька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Херсонська та Чернівецька області. Решта областей віднесені до «помаранчевої» зони.

Станом на 4 травня показник госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу вище за визначений у 60 на 100 тис. населення не зафіксовано в жодному регіоні.

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У Києві показник госпіталізацій станом на 4 травня становив 38,9. Зайнятість ліжок із киснем у Києві при визначеному показнику 65% становить 44,4%.

За даними МОЗ, станом на 4 травня в жодному регіоні не перевищений показник завантаженості ліжок з киснем.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів схвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 червня, встановлено 4 рівні епіднебезпеки та показники їх визначення.