У Вінниці школярі повернулися до навчання у звичному режимі

У Вінниці в середу, 5 травня, у загальноосвітніх навчальних закладах відновлюється освітній процес у звичному режимі.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в Департаменті освіти Вінницької міської ради.

"У зв'язку зі зниженням показників рівня поширення епідемії Вінниця перейшла з помаранчевої в жовту зону епідемічної небезпеки. Тому за рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було послаблено карантинні обмеження. І від сьогодні, 5 травня, учні 1-4 класів повернулися до навчання у звичайному режимі, а 5-11 класів – у змішаному", - повідомили у департаменті.

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Тут зазначили, що освітній процес здійснюватиметься для учнів 1-4 класів у звичайному режимі згідно з затвердженим розкладом навчальних занять. Учні 5-11 класів навчатимуться у змішаній (комбінованій) формі: якщо у класі понад 20 учнів, їх поділено на підгрупи, кожна з яких відвідуватиме заняття у школі по черзі через тиждень.

У закладах позашкільної освіти всіх форм власності освітній процес здійснюється у звичайному режимі згідно з затвердженим розкладом занять.

Станом на ранок середи, 5 травня, на Вінниччині зафіксовано 31 новий випадок інфікування COVID-19, з початку пандемії - 68232. За минулу добу в області вакциновано 61 особу.

В Україні за минулу добу, 4 травня, зареєстрували 2576 нових випадків коронавірусної хвороби; вакциновані 73256 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіли 2 090 986, одужали – 1 697 358 осіб, летальних випадків – 45 077.