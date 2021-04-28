У школах Києва не планують продовжувати навчання на літо

Цього навчального року в Києві освітній процес не припинявся, не продовжувалися канікули та не зменшувалася кількість навчальних днів, тому продовжувати навчальний процес на літо немає потреби.

Про це повідомили у Департаменті освіти та науки КМДА у відповідь на інформаційний запит Укрінформу.

"Цього навчального року в Києві освітній процес не припинявся, не збільшувалися канікули, не зменшувалася кількість навчальних днів. Увесь 2020/2021 навчальний рік заклади освіти Києва працювали за власними розробленими індивідуальними моделями: в очному, дистанційному та змішаному форматах залежно від епідемічної ситуації як у місті в цілому, так і в кожному конкретному закладі/класі", - повідомили у департаменті.

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Зазначається, що програми у закладах освіти з навчальних предметів виконано, тому продовжувати навчання понад схвалену педагогічними радами структуру навчального року немає потреби.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в МОН заявили, що школи в деяких регіонах можуть продовжити навчання в червні через канікули, які були у зв'язку з епідемічною ситуацією. Рішення про це ухвалює педрада та директор навчального закладу, оскільки, згідно із законодавством, навчальний заклад самостійно ухвалює рішення стосовно режиму роботи, оголошення канікул тощо.

У Києві з 5 травня поновлять навчальний процес у закладах середньої та дошкільної освіти, вищих навчальних закладах.