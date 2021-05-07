У лікарнях 88% пацієнтів з коронавірусом перебувають «на кисні» – МОЗ

На сьогодні в лікарнях перебуває 31,71 тис. хворих на COVID-19, 88% з них перебувають на кисневій терапії.

Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

«Всього в лікарнях України на даний момент перебуває 31 707 хворих та з підозрою на коронавірусну хворобу, з них на кисневій терапії - 28 041 людина. Це 88% від усіх госпіталізованих», - сказав Ляшко.

Всього українська система охорони здоров'я має наразі підготовлених 68 298 ліжка з киснем для надання медичної допомоги хворим на коронавірусну інфекцію.

Також Ляшко повідомив, що відсоток виявлених позитивних випадків серед усіх проведених ПЛР-досліджень та досліджень швидкими антиген-тестами у Києві вже 2 дні поспіль не перевищує рекомендований ВООЗ рівень - 5%. За словами заступника міністра, це свідчить про взяття під контроль ситуації з епідемією.

Ще у 5 областях (Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Херсонська та Чернівецька) цей показник не перевищує 10%.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зареєстрували 8404 випадки зараження коронавірусом, 379 людей померли від ускладнень, 19 453 людини одужало. За весь час пандемії в Україні захворіло 2 105 428 осіб; одужало – 1 731 162; летальних випадків – 45 830.