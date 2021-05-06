У Польщі підтвердили перші випадки «бразильського» штаму коронавірусу

У Польщі підтверджено перші три випадки бразильської мутації коронавірусу.

Про це повідомив під час пресконференції у четвер глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, передає кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні вранці ми отримали нову інформацію про появу в Польщі трьох випадків бразильського штаму, у Сілезькому воєводстві (південь Польщі – ред.)", - заявив Недзельський.

Він зазначив також, що опановано ситуацію з появою кілька днів тому двох вогнищ індійського штаму коронавірусу, виявлених поблизу міст Варшава та Катовіце (південь країни).

За останню добу, 5 травня, в Польщі зафіксовано 6 431 випадок інфікування коронавірусом, померли 502 особи.

Cтаном на сьогодні в Польщі виконано вже понад 12,6 млн щеплень, більше як 3,3 млн отримали вже дві дози.

Бразильський варіант коронавірусу, виявлений в бразильській Амазонії, вважається утричі заразнішим за початковий штам вірусу SARS-COV2. Він змінюється таким чином, що набуває здатності ухилятися від антитіл і, відповідно, погано реагує на вакцини.

Фото: PAP/Andrzey Lange