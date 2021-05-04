Польща послабила карантин: що дозволили

У Польщі з 4 травня учні 1-3 класів повернулися до стаціонарного навчання у школах, відновили роботу торговельні центри, мистецькі галереї та музеї.

Це є черговим етапом послаблення карантинних обмежень, запроваджених у зв’язку з пандемією коронавірусу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Поряд з цим, свою роботу з вівторка поновлюють також, з дотриманням санітарного режиму, будівельні та меблеві супермаркети, дозволено весь роздрібний продаж.

Упродовж травня у Польщі відбудеться ще декілька етапів послаблення коронавірусних обмежень. Зокрема, з 8 травня відновлять роботу готелі, які функціонуватимуть в режимі зайнятості до 50% місць.

З 15 травня поновлять роботу ресторани та кафе, які мають літні майданчики. Тоді ж буде поновлено навчання у школах в гібридному режимі (частково стаціонарному) учнів 4-8 класів, а також буде надано дозвіл на організацію весіль та інших масових заходів з лімітом до 25 осіб. З середини травня уряд Польщі скасовує обов’язок носити маски на свіжому повітрі. Утім, ці вимоги залишаються актуальними для закритих приміщень.

З 29 травня повернуться до стаціонарного навчання у Польщі учні всіх класів шкіл. Тоді ж буде збільшено ліміт на проведення масових заходів до 50 осіб, а також відкриття спортзалів та фітнес-клубів.

За останню добу в Польщі зафіксовано 2 296 випадків інфікування коронавірусом, 28 осіб померли. Загалом, від початку пандемії COVID-19 у Польщі інфікувалися понад 2,8 млн осіб, понад 68 тис. померли.

Станом на сьогодні у Польщі проведено понад 12 млн щеплень.

Фото: АА