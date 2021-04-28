Польща планує поставити вакцину AstraZeneca в Україну у травні-червні

Польща планує поставити 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca в Україну у травні-червні.

Про це повідомили в уряді Польщі у відповідь на інформаційний запит кореспондента Укрінформу.

“Конкретний термін поставок вакцини в Україну значною мірою залежатиме від динаміки поставок AstraZeneca (а також посередньо і вакцини інших виробників) до Польщі. Для здійснення поставок потрібно також узгодити юридичні і технічні аспекти, над якими працюють зацікавлені сторони. Беручи це до уваги, можливим терміном передачі вакцини українській стороні є травень-червень”,- повідомили у пресслужбі Ради міністрів Польщі.

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У Варшаві підкреслили, що з огляду на “вагу цього процесу у двосторонніх відносинах” польська сторона намагатиметься, аби попри зменшення поставок AstraZeneca до Польщі, цю вакцину було поставлено в Україну “упродовж наступних двох місяців”.

Водночас на цей момент уряд Польщі не розглядає можливості збільшення обсягів вакцини AstraZeneca чи вакцини інших виробників, яку буде перепродано Україні. Як зазначається, призначений Україні обсяг вакцини AstraZeneca є фіксованим, він не враховується у польському документообігу і є надлишковим для Польщі.

Утім, у Польщі не виключили можливість допомоги в майбутньому Україні у процесі вакцинації.

“Не виключено, що пізніше, в залежності від перебігу постачання вакцини і процесу щеплення в Польщі, розглядатимуться сценарії подальшої допомоги нашим сусідам”,- наголосили в уряді Польщі.

Як відомо, станом на сьогодні в Польщі виконано вже понад 10,7 млн щеплень, понад 2,7 млн осіб отримали вже дві дози вакцини.