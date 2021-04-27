Україна у світовому рейтингу COVID-вакцинації - на 81-му місці

Україна знаходиться на 81 місці в рейтингу вакцинації від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це на онлайн зустрічі «Український тиждень імунізації-2021: рутинна вакцинація в умовах COVID-19» сказала генеральна директорка директорату розвитку цифрових трансформацій охорони здоров’я МОЗ Марія Карчевич.

“Країна зараз в рейтингу вакцинації, в рейтингу країн, за даними на вчора, займає 81 місце. ... Ми очікуємо з цієї нової поставки вакцини AstraZeneca, наші регіони, відкривши понад 2 тисячі пунктів щеплення, покажуть нові потужності”, - розповіла Карчевич.

За даними МОЗ, з 539 133 вакцинованих від COVID-19 - 472 593 особи були вакциновані вакциною AstraZenecaа (Covishield ), 38 940 осіб - вакциною Sinovac (CoronaVac), 27 600 осіб — вакциною Comirnaty (Pfizer-BioNTech).

Також Карчевич повідомила, що серед вакцинованих найбільше осіб віком 20-39 років, за даними МОЗ також вакциновано дві особи віком 16-17 років. По цільовим групам, за даними МОЗ, найбільше щеплено працівників закладів охорони здоров'я, які не надають допомогу при COVID-19, - 12,75% щеплених від усіх цільових груп, жінок на 5,6% більше, ніж чоловіків.

Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого в Україні розпочалася вакцинація від COVID-19.

На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові, 200 тис. доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, 117 тисяч доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, у рамках глобальної ініціативи COVAX, 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SkBio, виробленої SK Bioscience, Південна Корея, яка доставлена в межах глобальної ініціативи COVAX. Станом на 27 квітня в Україні першу дозу вакцини отримали 539 124 людини.

З 27 квітня в регіонах були відкриті понад 2 тис. пунктів щеплення.