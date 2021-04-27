В Україні відкривають понад 2 000 пунктів вакцинації від COVID-19

Із середи, 28 квітня, в Україні розпочнуть роботу понад 2 тис. пунктів вакцинації від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

"З 28 квітня в Україні працюватимуть 2 127 пунктів щеплення для імунопрофілактики проти COVID-19. Усі вони утворюються при надавачах медичних послуг й обладнані відповідно до вимог інфекційного контролю", - йдеться у повідомленні.

У ЦГЗ нагадали, що наразі в пунктах щеплення розпочинається вакцинація людей віком 65+.

"На щеплення можна записатися через сімейного лікаря або реєстратуру найближчого до вас пункту щеплення, адресу та телефон якого можна знайти на сайті про вакцинацію проти COVID-19. Для отримання щеплення необхідно мати з собою паспорт та ідентифікаційний код", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого в Україні розпочалася вакцинація від COVID-19.

На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові, 200 тис. доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, 117 тис. доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech, у рамках глобальної ініціативи COVAX, 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SkBio, виробленої SK Bioscience, Південна Корея, яка доставлена в межахглобальної ініціативи COVAX. Станом на 27 квітня в Україні першу дозу вакцини отримали 539 124 людини.

В Україні за минулу добу, 26 квітня, зареєстрували 7 915 нових випадків коронавірусної хвороби, летальних випадків - 432.