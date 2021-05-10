Україну «накриє» ще не одна хвиля COVID-19 – експерт

На Україну чекає ще не одна хвиля COVID-19 через низький рівень вакцинації громадян.

Як передає Укрінформ, таку думку президент ГО «Український медичний клуб» Іван Сорока висловив в ефірі «Україна 24».

«В українців не сформовано колективний імунітет. Будемо очікувати ще не одну хвилю COVID-19 в Україні, тому що велика кількість громадян не вакцинована, велика кількість людей не перехворіла», – сказав Сорока.

Він зазначив, що, імовірно, збільшення кількості хворих на COVID-19 спостерігатиметься після травневих свят. Крім цього, Сорока висловив припущення, що чергові хвилі хвороби можна очікувати наприкінці літа або на початку осені.

«До того часу, поки більшість українців не отримають імунізацію, будемо мати такі сплески», — підкреслив президент «Українського медичного клубу».

Він закликав українців вакцинуватися за першої можливості. За його словами, вакцинація збереже здоров‘я та життя.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 9 травня, зареєстрували 2 817 випадків зараження COVID-19.

За минулу добу також зафіксовано 119 летальних випадків від коронавірусу, госпіталізували 1 414 осіб, одужали – 9 002 особи.