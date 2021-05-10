В Україні за добу - 2 817 випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу зареєстрували 2 817 випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«2 817 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 10 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 159 дітей та 31 медпрацівник», - йдеться в повідомленні.

За минулу добу зафіксовано 119 летальних випадків від коронавірусу, госпіталізували 1 414 осіб, одужали – 9 002 особи.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 2 122 327 осіб, з них 1 768 753 одужали, летальних випадків – 46 512

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (449), Донецькій (243), Львівській (217), Київській (184) та Харківській (175) областях.

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Також Степанов поінформував, що за добу 9 травня в Україні щеплено проти коронавірусу 1 004 людини. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 863 643 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб.