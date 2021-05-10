Лікарка пояснила появу «чорного грибка» у COVID-пацієнтів

У пацієнтів з коронавірусом можуть розвиватися постковідні грибкові інфекції, які дають серйозні ускладнення на здоров'я.

Як передає Укрінформ, про це повідомила в ефірі телеканалу «Україна 24» лікарка-інфекціоністка Тетяна Логінова, коментуючи інформацію про те, що в Індії люди, які перехворіли на COVID-19, почали інфікуватися рідкісним «чорним грибком».

«Люди лікувалися не тільки стероїдами, але й антибіотиками. Антибіотики також дають дисбіоз організму, у нас в країні найчастіше виникають кандидози. А в цьому випадку на тлі антибіотикотерапії плюс кортикостероїди, які пригнічують запальні процеси, також можуть прекрасно розвиватися ці грибкові інфекції. Ця інфекція може не тільки вражати очі й носову порожнину, а й легені», - підкреслила вона.

За словами інфекціоністи, це дуже серйозна постковідна інфекція, яка затягує одужання після COVID-19.

«Це вже буде «лонгковід» ускладнений, і вимагатиме дуже ретельного антимікотичного лікування спеціальними препаратами», - повідомила Логінова.

Як повідомлялося, в Індії зафіксували низку випадків зараження мукормікозом (його ще називають «чорним грибком») у людей, які перехворіли на COVID-19.

Лікарі вважають, що мукормікоз, смертність від якого становить 50%, може бути викликаний ліками, які застосовують для лікування COVID-19. Ці препарати зменшують запалення легень, але водночас пригнічують імунну систему та підвищують рівень цукру у крові.

Зазвичай у пацієнтів з цією інфекцією такі симптоми, як: закладеність носа і кровотеча, набряк і біль в оці, втрата зору, навколо носа можуть бути чорні ділянки шкіри.

За словами медиків, хворим, які звертаються запізно, доводиться видаляти око, щоб інфекція не потрапила в мозок. У рідкісних випадках доводиться видаляти кістку щелепи.

Протигрибкова інʼєкція коштує 48 доларів за дозу, її потрібно вводити щодня протягом восьми тижнів. Це єдині ліки, ефективні проти хвороби.

Мукормікоз - рідкісна інфекція, викликана цвілевими грибами, які зазвичай зустрічаються у ґрунті, рослинах, гної та фруктах і овочах, що гниють. Гриб вражає носові пазухи, мозок і легені та може бути небезпечним для життя хворих на діабет або людей з ослабленим імунітетом, зокрема з ВІЛ/СНІДом чи онкозахворюванням.

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